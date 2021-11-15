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Макс Барских, Эд Ширан, BTS: лучшие музыканты на церемонии MTV EMA
Музыка

Макс Барских, Эд Ширан, BTS: лучшие музыканты на церемонии MTV EMA

13:25, 15 ноября 2021
Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
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В Будапеште состоялось вручение престижной музыкальной премии Europe Music Awards 2021, основанной телеканалом MTV Европа в 1994 году.

По результатам интернет-голосования, главный приз крупнейшей европейской премии в сфере поп-музыки получил британский певец Эд Ширан. Его композицию под названием «Bad Habits» признали лучшей песней. Ширан конкурировал с Джастином Бибером, Doja Cat, Оливией Родриго, Lil Nas X.

Лучшим артистом по версии MTV Россия стал 31-летний певец и композитор Макс Барских. Корейской поп-группе BTS удалось завоевать сразу четыре награды: бойз-бенд победил в номинациях «Лучшая группа», «Лучший поп-исполнитель», «Лучший K-Pop-исполнитель» и «Самая большая фанатская база».

Лучшей рок-группой назвали группу Måneskin. Итальянский коллектив, победивший на Евровидении 2021, участвовал в MTV EMA впервые, но сумел поразить публику своим появлением. Самые эффектные кадры, снятые во время европейской музыкальной церемонии, — в галерее NEWS.ru

Макс Барских

max_barskih/instagram.com

Эд Ширан

mtvema.com

Saweetie

Regina Wagner/Keystone Press Agency/Global Look Press

BTS

bts.bighitofficial/instagram.com

Рита Ора и Тайка Вайтити

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Олли Александр

mtvema.com

Эд Ширан

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Рикардо Симонетти

mtvema.com

Ким Петрас

Regina Wagner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Måneskin

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Yungblud

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

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