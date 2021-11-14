Макс Барских назван «Лучшим российским исполнителем» на премии MTV EMA 2021

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Певец Макс Барских стал первым в номинации «Лучший российский исполнитель» на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.

В качестве претендентов на приз в номинации также выступали певца Муся Тотибадзе, диджей из Казахстана Imanbek, российско-украинская певица Мари Краймбрери и рэп-исполнитель Slava Marlow.

Ранее стало известно, что главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 получил британский певец Эд Ширан. Его композиция Bad Habits стала победителем в номинации «Лучшая песня».

Премия MTV Awards была учреждена одноимённым музыкальным телеканалом в 1994 году. Церемония награждения проводится ежегодно. В этом году премия проходит в столице Венгрии Будапеште.

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен, также выступающий в России.