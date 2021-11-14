Макс Барских назван «Лучшим российским исполнителем» на премии MTV EMA 2021
Певец Макс Барских стал первым в номинации «Лучший российский исполнитель» на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.
В качестве претендентов на приз в номинации также
Ранее стало известно, что главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 получил британский певец Эд Ширан. Его композиция Bad Habits стала победителем в номинации «Лучшая песня».
Премия MTV Awards была учреждена одноимённым музыкальным телеканалом в 1994 году. Церемония награждения проводится ежегодно. В этом году премия проходит в столице Венгрии Будапеште.
Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен, также выступающий в России.