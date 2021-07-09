Клип BTS о пандемии мгновенно набрал 35 млн просмотров

Клип корейской группы BTS на песню Permission to Dance («Разрешение танцевать»), посвящённый пандемии, за восемь часов набрал свыше 35 млн просмотров на YouTube, что, по меркам ресурса, практически мгновенно. Видео доступно на канале HYBE LABELS.

Хит бойз-бенд из Южной Кореи написал совместно с британским певцом Эдом Шираном. На кадрах — персонажи в масках, в числе которых танцующие сотрудники опустевшего госпиталя. В конце клипа все срывают с себя защитные маски.

В мае коллектив установил несколько рекордов Гиннесса после премьеры своей композиции Butter и клипа на неё. Видео на песню одновременно смотрели 3,9 млн зрителей на YouTube. Предыдущий максимальный показатель также принадлежал этому коллективу, их сингл Dynamite смотрели 3 млн поклонников.

Группа BTS образовалась в 2013-м и состоит из семи человек. К её созданию приложила руку южнокорейская компания Big Hit Entertainmen. Мировую известность они получили после выхода второй студийной пластинки Wings («Крылья»). За восемь лет существования BTS стали одними из самых популярных представителей так называемого к-pop. Жанр возник в Южной Корее, объединив западный электропоп, хип-хоп, танцевальную музыку и современный ритм-н-блюз.

Ранее сообщалось, что растущая популярность музыкального жанра K-pop вынудила несколько школ в Южной Корее превратить данное направление в отдельную учебную дисциплину и подготовить классы для занятий с детьми.