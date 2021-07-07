Жанр K-pop превратили в школьный предмет в Южной Корее

Растущая популярность музыкального жанра K-pop вынудила несколько школ в Южной Корее превратить данное направление в отдельную учебную дисциплину и подготовить классы для занятий с детьми, передаёт телеканал ABC News.

Например, в средней школе города Кванчхон, что в провинции Чхунчхон-Намдо, руководство учреждения сразу отреагировало на востребованность корейской поп-музыки среди учеников и после одобрения управлением образования ввело уроки K-pop.

Школьники, кроме изучения основных дисциплин, изучают музыкальные инструменты, работают над сценической речью, учат второй язык и занимаются хореографией. Считается, что такие навыки нужны для того, чтобы стать звездой K-pop, о чём мечтают миллионы молодых жителей Южной Кореи.

Мы стремимся сделать так, чтобы студенты раскрыли свои сильные стороны, а затем смогли найти своё место в глобально расширяющейся индустрии K-pop, — отметил директор школы в Кванчхоне Пак Бен-гю.

Интерес к K-pop резко вырос летом 2020-го, когда англоязычный сингл Dynamite бой-бэнда BTS возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100. По информации Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, только один этот трек принёс стране почти $1,5 млрд.

Группа BTS образовалась в 2013-м и состоит из семи человек. К её созданию приложила руку южнокорейская компания Big Hit Entertainmen. Мировую известность они получили после выхода второй студийной пластинки Wings («Крылья»). За восемь лет существования BTS стали одними из самых популярных представителей так называемого К-pop. Жанр возник в Южной Корее, объединив западный электропоп, хип-хоп, танцевальную музыку и современный ритм-н-блюз.

Ранее южнокорейская группа BTS установила несколько новых рекордов Гиннесса после премьеры 21 мая своей композиции Butter и клипа на неё, говорится на сайте организации. Видео на песню одновременно смотрели 3,9 млн зрителей на YouTube.