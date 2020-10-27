Лёва из «Би-2» заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ea9cee5c-1855-11eb-84b5-fa163e074e61_660.jpg Лёва «Би-2» Фото: levab2/instagram.com

Музыкант Лёва из группы «Би-2» заразился коронавирусом.

О болезни артиста сообщила агентству РИА Новости официальный представитель музыкального коллектива.

Болезнь протекает в лёгкой форме. Он уже практически здоров. К концертам [в ноябре] карантин Лёвы закончится, — сказала она.

Ранее Лёва в своём Instagram сообщал, что болезнь не зацепила лёгкие, и с каждым днём он чувствует себя всё лучше.

Как писал NEWS.ru, 27 октября российский юморист Евгений Петросян был госпитализирован с симптомами коронавируса. Сам шоумен позже опроверг информацию о заражении COVID-19, заявив, что ездил в клинику на консультацию с врачом.

Не избежала инфицирования и телеведущая Ксения Собчак. Она призналась в положительном тесте на COVID-19 в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. Журналистка находится на самоизоляции и в эфир вышла по видеосвязи. Примечательно, что ранее уже появлялась информация о болезни светской львицы, но тогда Собчак заявила, что у СМИ просто случился «дефицит новостей» и у неё нет коронавируса.