Петросяна госпитализировали с симптомами COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3eb0570-184d-11eb-9531-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: etrosyanevgeny/instagram.com

Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских больниц с симптомами коронавирусной инфекции. 75-летнего артиста забрали из квартиры на скорой.

Об этом сообщает Life со ссылкой на свой источник. По данным инсайдера, Петросян чувствует себя сейчас удовлетворительно. Уже больше суток он принимает лекарство, рекомендованное для лечения больных COVID-19.

Ранее телеведущая Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. По её словам, она может работать лишь удалённо, однако уже чувствует себя лучше. 27 октября стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась певица Земфира.

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 4312 пациентам. На ИВЛ в столичных больницах находятся 304 пациента, писал NEWS.ru.