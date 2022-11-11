Альбом Gazgolder к 25-летию «Брата», истерика Лолиты: новинки «VK Музыки» Певица Лолита выпустила сингл «Марлен», Gazgolder представил трибьют-альбом «Поколение Брат»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российская певица Лолита Милявская презентовала очень личный трек «Марлен», появившийся после ее истерики из-за душевных переживаний, а объединение Gazgolder выпустило трибьют-альбом «Поколение Брат» к 25-летию фильма Алексея Балабанова — свои версии песен из лент про Данилу Багрова представили Баста, Feduk, Zoloto и другие исполнители. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Лолита: «Марлен»

Новый трек Лолиты под названием «Марлен» слушатели восприняли на ура. «Лучшая! Такой разрыв, также было с „Раневской“. Шедевр!», «Шикарная песня с глубоким смыслом. Шикарная женщина! Поёт так, как проживает часть своей жизни в душе. Глубокое уважение, восхищение и поклон!», пишут поклонники певицы в Сети.

Ты бы мог мною гордиться, если б видел мои глаза, — поёт Лолита.

Как рассказала сама артистка, «Марлен» — первый трек в ее сценической жизни, который «наплакан, все остальные мои любимые авторы всегда писали о своих переживаниях». В основу новой песни, написанной другом Лолиты музыкантом Алексеем Романофым, легла истерика певицы, которая случилась весной этого года.

Это было 19 марта. Меня сильно накрыла истерика в аэропорту Стамбула, потому что я очень тяжело перенесла всё, что связано с перемещением моей семьи (проживавшей в Киеве. — NEWS.ru). Держала-держала себя, как настоящий мужичок, а потом так нарыло, что я встала перед табло аэропорта Стамбула и не смогла сфокусироваться на времени вылета на Москву, и у меня началась истерика, — призналась Лолита в своих соцсетях.

В тот момент певица стала звонить своим друзьям. Один, находясь в Москве, посмотрел в компьютере время и зал вылета самолета артистки, руководя ею на расстоянии. В итоге Лолита смогла присоединиться к группе российских туристов, которые взялись опекать ее.

Потом я позвонила Лёхе Романофу и наплакала ему свой рассказ. Через сутки он звонит и говорит: «Посмотри, что получилось из твоей истерики». Я послушала и спросила: «А почему „Марлен“ и почему это связано со мной?» «А ты когда плакала, сказала одну фразу — теперь хоть что-то меня сближает с Марлен Дитрих. Я умею мыть полы, пользоваться тряпкой, стоять у плиты и готовить», — ответил Лёха. А еще я кричала, что очень хочу быть маленькой и ни за что не отвечать. Так получилась эта песня. И самое главное, что она позитивная. Мы верим, что всё будет прекрасно и слёзы останутся в прошлом, — заключила певица.

Gazgolder: «Поколение Брат»

К 25-летию создания фильмов «Брат» и «Брат-2» Gazgolder представил трибьют-альбом «Поколение Брат». Прозвучавшие в лентах песни (в частности, группы «Наутилус Помпилиус», которой 10 ноября исполнилось 40 лет) обрели новую жизнь в исполнении Feduk, Басты, Zoloto, GONE.Fludd, Shortparis и других музыкантов. А открывает трек-лист обращение дочери Сергея Бодрова Ольги и сына Алексея Балабанова Петра к слушателям.

25 лет назад наши отцы сняли фильмы, которые одни считают пророчеством, другие манифестом, третьи боевиком. Но, как ни крути, на фильмах про Данилу Багрова выросло целое поколение. Это поколение мы — ровесники «Брата», те, кто делал этот альбом, и те, кто будет его слушать. И теперь нам решать, о чем эти легендарные фильмы и эти великие песни. Где наша сила и в чем наша правда. Верю, что наш ответ — в любви, — по очереди говорят дочь Бодрова и сын Балабанова.

Наследники актера и режиссера назвали трибьют «Поколение Брат» «альбомом, где поколение детей признается в любви к творчеству отцов».