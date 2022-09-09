В трех городах России презентовали комикс по мотивам фильма «Брат» В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге презентовали комикс по мотивам фильма «Брат»

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Брат»

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге состоялась презентация 167-страничного комикса по мотивам фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова, сообщает Лента.ру. В сборнике представлены истории о главном герое фильма — Даниле Багрове, его брате, а также других персонажах кинокартины.

Над созданием комикса работал художник издательства Bubble Андрей Васин, который ранее занимался проектами «Игорь Гром» и «Бесобой». В издательстве пояснили, что выход сборника приурочен к 25-летию выхода картины на экран.

Одной из причин популярности фильма «Брат» Алексея Балабанова 90-е называют запрос на справедливость в обществе, которую и воплощал Данила Багров. Герою картины — сильному и справедливому — хотелось подражать, хотя потом это ощущение прошло.

Ранее рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, объяснил появление трейлеров фильма с названием «Брат-3», в котором он играет одну из ролей. Он заявил, что трейлеры представляют собой провокацию, которая привлекает внимание, а сам он не хотел бы, чтобы его рассматривали как альтернативу Сергею Бодрову-младшему, сыгравшему главную роль в двух первых фильмах.