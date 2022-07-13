Названа причина популярности фильма «Брат» в 1990-е Журналист Шабаршин: причиной популярности фильма «Брат» в 1990-е был запрос на справедливость

Фото: kinopoisk.ru

Сергей Бодров в фильме 1997 года «Брат»

Причиной популярности фильма «Брат» Алексея Балабанова в 90-е был запрос на справедливость в обществе, которую и воплощал Данила Багров, вспомнил главный редактор «МК в Питере» Тимофей Шабаршин. Герою картины — сильному и справедливому — хотелось подражать, хотя потом это ощущение прошло, отметил он.

В обществе, где превалировала власть «братков», существовал сильнейший запрос на справедливость, а этот персонаж казался нам ее воплощением. Он выступал в роли этакого супермена, как бы сейчас сказали, защищающего обездоленных и наказывающего «плохих парней». Те, кто не застал «лихие» года, думаю, смутно представляют, насколько тяжело тогда жилось. Едва ли ­кто-то мог гарантировать тебе безопасность на улице, — описал Шабаршин.

Он добавил, что обе части фильма напоминают об опасном и любопытном времени, о юности, дружбе, кутеже и первой любви.

В свою очередь переводчик и актер озвучивания Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, считает странным относиться к Даниле как к герою. По его словам, персонаж является бандитом и наемным убийцей, сейчас такой образ выглядел бы неорганично и даже фальшиво. Вероятно, в современной версии «Брата» Данила Багров пытался бы устроиться на работу для труда «на благо отечества».

Российский сценарист Юрий Быков ранее рассказал, как именно режиссер Алексей Балабанов относился к своему фильму «Брат». Как оказалось, сам творец не сильно высоко его оценивал.