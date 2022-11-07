Посчитавшей себя одним из последних артистов в России Лолите ответили Продюсер Рудченко о словах Лолиты про чистку шоу-бизнеса: прибавила себе веса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская, назвавшая себя и коллегу по цеху Григория Лепса последними артистами на российской эстраде, немного «постебалась» и «прибавила себе веса», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, на самом деле в российском шоу-бизнесе есть много талантливой молодежи, которая займет нишу покинувших страну музыкантов.

Лолита просто немного постебалась и лишний раз подчеркнула, что из топовых артистов, к которым она себя причисляет, все новогодние заработки попадут только ей и Лепсу. На самом деле у нас есть много артистов, много молодежи, которая займет эту нишу. Некоторые люди поймут, что и артистов не осталось, то есть здесь уже можно обострять ситуацию, но я не думаю, что Лолита этого хотела. Она отшутилась как эмоциональный человек, прибавила себе веса, приравняв к Лепсу, будто больше и топов нет, — считает Рудченко.

Выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и своего коллегу по песенному цеху Григория Лепса последними артистами на российской эстраде. Таким образом она отреагировала на отъезд из России многих звёзд шоу-бизнеса, обратив внимание на то, «как почистили эстраду» от бежавших знаменитостей. Также певица иронично призвала зрителей не подпевать Лепсу хотя бы первые три песни, когда он будет выступать на своём концерте в Екатеринбурге, чтобы ей «было не так завидно».