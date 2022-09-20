Альпинист назвал место, где могут быть останки Сергея Бодрова Альпинист Рыжанов: останки Сергея Бодрова могут быть на склоне рядом с селом Старая Саниба

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Памятная плита актеру и режиссеру Сергею Бодрову — младшему и артистам конного театра «Нарты» в Кармадонском ущелье

Место смерти и останки актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего, который погиб 20 лет назад при сходе ледника Колка в Северной Осетии, могут находиться не в автомобильном тоннеле, где искали ранее пропавшую съемочную группу, а на противоположном склоне, предположил руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов. В разговоре с Lenta.ru альпинист рассказал, что тот склон ближе к селу Старая Саниба и именно там на глубине 10–15 метров могут до сих пор находиться останки погибших.

Я думаю, что Бодрова в тоннеле не было. Они сидели на повороте дороги, возле моста через реку. Там были бараки, где проходили поминки. Они в сторонке сели, — сообщил Рыжанов.

По одной из версий произошедшего, Бодров и около 40 участников съемок его фильма уже покидали ущелье и были в автомобильном тоннеле, где позже и шла поисковая операция. По другой версии, они решили устроить пикник, по третьей — случайно оказались в гостях у местных жителей, у которых проходили поминки. Рыжанов придерживается последней.

Сергей Бодров пропал без вести вместе со съёмочной группой в Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной». 20 сентября 2002 года съёмочная группа фильма отправилась из Владикавказа в горы. В 20:08, когда они уже возвращались в город, внезапно начался сход ледника Колка, за несколько минут всё Кармадонское ущелье было накрыто 60-метровым слоем льда и камней. Без вести пропали более 100 человек.

Ранее стало известно, что в столичном районе Ростокино при прокладке теплотрассы найдены три человеческих скелета. По предварительным данным, они пролежали в земле как минимум 20 лет. Останки обнаружили рабочие, копавшие землю на улице Докукина. По их словам, кости и черепа находились на глубине полутора метров.