У несовершеннолетней москвички остановилось сердце в туалете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сердце семнадцатилетней жительницы Москвы внезапно остановилось, когда она находилась в туалете, сообщает РЕН ТВ. Ее, лежащей на полу, обнаружила бабушка, когда заволновалась, что внучка долго не выходит из уборной. Прибывшим по вызову медикам удалось реанимировать девушку.

Как отмечается, москвичка почувствовала себя плохо еще вечером накануне случившегося. Она жаловалась на боли в животе. Бабушка дала ей таблетки.

Около 5 часов утра внучка ушла в туалет, но долго не выходила. Родственница забеспокоилась и открыла дверь — там она увидела распластавшуюся на полу девушку и сразу обратилась в скорую помощь, — рассказал источник.

После восстановления работы сердца пострадавшую увезли в реанимацию. Там же выяснилось, что в ее легких скопилась жидкость. Врачи устанавливают причины.

Ранее в российской столице чуть не умер десятимесячный ребенок, которому родители устроили на дому обрезание, чтобы почтить традиции своего народа. Во время процедуры у мальчика внезапно началось кровотечение. Пришлось вызывать врачей. Малыша увезли в реанимацию.

До этого девятилетний ребенок едва не умер в машине, пока его родители ходили за покупками в супермаркет в подмосковном Королеве. Мальчика экстренно доставили в больницу.