Девятилетний мальчик едва не умер в машине, пока его родители ходили за покупками в супермаркет в подмосковном Королеве, сообщает Telegram-канал Mash. Ребенка экстренно доставили в больницу — его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Mash выяснил, что инцидент произошел на Пионерской улице. Родители оставили двигатель включенным и оставили ребенка взаперти в салоне авто. Пока пара выбирала продукты, ребенок начал терять сознание.
Вернувшись к машине, родители увидели, что мальчику плохо, и вызвали скорую помощь. Прибывшие на парковку медики диагностировали у ребенка отравление выхлопные газами и экстренно госпитализировали его.