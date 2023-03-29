Посетитель умер в бассейне фитнес-клуба в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетитель умер в бассейне фитнес-клуба в московском районе Южное Бутово, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, 47-летнему мужчине стало плохо в бассейне и он некоторое время пробыл под водой. Сотрудники фитнес-клуба не успели его спасти.

Межрайонная прокуратура начала проверки по факту гибели человека в спортклубе.

В августе 2022 года в одном из спорткомплексов Орехово-Зуево во время занятий аквааэробикой утонула 60-летняя женщина. Очевидцы сообщили, что пенсионерке внезапно стало плохо, после чего она начала тонуть. Посетители не смогли быстро вытащить женщину из воды из-за того, что она весила больше 100 килограммов. Прибежавшие на помощь мужчины помогли достать из бассейна пенсионерку, однако медики не смогли ее спасти.

В начале июля прошлого года медитация под водой обернулась комой для жителя Москвы. Житель столицы проводил эту процедуру регулярно. Сотрудники фитнес-клуба предупреждали его об опасности, однако посетитель их не слушал.

Ранее в аквапарке «Золотой пляж» в Анапе произошел технический сбой в работе оборудования, в результате чего увеличилась концентрация хлора в воде. Всего, по данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, пострадали 14 человек.