Число пострадавших после посещения аквапарка в Анапе достигло 14 человек Число пострадавших после посещения аквапарка «Золотой пляж» в Анапе увеличилось до 14 человек

Фото: anapa-akvapark.ru

Число пострадавших после посещения аквапарка «Золотой пляж» в Анапе выросло до 14 человек. По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, девять человек были госпитализированы, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Пациенты готовятся к выписке из медучреждения.

Всего за медицинской помощью обратились 14 человек, девять их них были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в аквапарке произошел технический сбой в работе оборудования, в результате чего увеличилась концентрация хлора в воде. Среди госпитализированных оказались пятеро детей. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку в связи с инцидентом.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что никакие вирусы и бактерии в хлорированной воде бассейна или аквапарка не выживают при правильной обработке. Тем не менее достаточно часто в таких местах люди заражаются «всякими инфекциями» из-за нарушения требований ухода за бассейном и несоблюдения посетителями правил гигиены.

Врач добавил, что часто граждане не принимают душ перед плаванием или могут испражниться в бассейн.