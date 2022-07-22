В Анапе людей госпитализировали после посещения аквапарка В Анапе девять человек госпитализированы после посещения аквапарка

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В аквапарке Анапы произошёл технический сбой в работе оборудования. В результате этого увеличилась концентрация хлора в воде. Девяти посетителям потребовалась госпитализация. Среди госпитализированных оказались пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Также известно, что прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки.

По предварительным данным, в аквапарке «Золотой пляж» произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь: госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых, — рассказали в мэрии.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что сбой в работе очистной аппаратуры произошёл в одном из бассейнов, где люди катались с горки. Всего к медикам обратились 15 человек, часть из них после оказания необходимой помощи отпустили домой.

Анапская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки, — добавили в прокуратуре.

В региональном оперативном штабе рассказали, что все госпитализированные с отравлением хлором находятся в удовлетворительном состоянии.

На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора. Они возьмут пробы и проведут расследование инцидента.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что никакие вирусы и бактерии в хлорированной воде бассейна или аквапарка не выживают при правильной обработке, но достаточно часто в таких местах люди заражаются «всякими инфекциями» из-за нарушения требований ухода за бассейном и несоблюдения посетителями правил гигиены. Он указал, что часто граждане не принимают душ перед плаванием или могут испражниться в сам бассейн.