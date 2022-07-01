Медитация под водой обернулась комой для жителя Москвы «112»: москвич впал в кому после медитаций под водой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

36-летний житель Москвы Николай Суворов впал в кому после выполнения оздоровительных процедур в бассейне фитнес-клуба. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина с головой погружался под воду, и вскоре был обнаружен без сознания.

Уточняется, что житель столицы медитировал под водой на регулярной основе — сотрудники заведения неоднократно предупреждали его об опасности, однако он их не слушал. Это и послужило причиной несчастного случая — спустя время инструктор обнаружил мужчину в воде без сознания.

Врачи диагностировали у пострадавшего отёк лёгких, сейчас он находится в коме в реанимационном отделении, — сообщает источник.

Ранее стало известно, что в городе Волжский 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. Подросток был там с родителями. Перед гибелью он договорился с отцом, что скатится с одной из горок, а тот должен был ждать подростка внизу. Однако в последний момент ребёнок передумал и скатился с другой горки. Некоторое время спустя он был найден в бассейне без признаков жизни.