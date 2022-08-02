В Орехово-Зуево женщина утонула во время занятий аквааэробикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из спорткомплексов Орехово-Зуево во время занятий аквааэробикой утонула 60-летняя женщина. Как передает MK.RU, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, из-за чего пенсионерке стало плохо.

Очевидцы сообщили, что пенсионерке внезапно стало плохо, после чего она начала тонуть. Посетители не смогли быстро вытащить женщину из воды из-за того, что она весила больше 100 килограммов. Прибежавшие на помощь мужчины помогли достать из бассейна пенсионерку, однако медики не смогли ее спасти.

В начале июля медитация под водой обернулась комой для жителя Москвы. Житель столицы проводил эту процедуру регулярно. Сотрудники фитнес-клуба предупреждали его об опасности, однако посетитель их не слушал.

В середине июля в аквапарке «Золотой пляж» в Анапе произошел технический сбой в работе оборудования, в результате чего увеличилась концентрация хлора в воде. Всего, по данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, пострадали 14 человек. Среди госпитализированных оказались пятеро детей. Прокуратура региона организовала проверку в связи с инцидентом.