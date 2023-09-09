Когда в Москве включат отопление в 2023 году, могут ли в сентябре

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Отопление в Москве обычно включают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже восьми градусов тепла. Когда это примерно может быть в 2023 году?

Когда в Москве разрешено включить отопление

В Москве отопление включают по распоряжению правительства города в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов тепла и по прогнозу ожидается ее дальнейшее снижение. Отключают отопление по аналогичному принципу — если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше восьми градусов и по прогнозу погоды ожидается ее повышение, сообщает mos.ru.

Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала батареи включают на социальных объектах (в школах, детских садах, больницах и поликлиниках), затем — в жилых домах, после — на промышленных предприятиях. Выключат отопление в обратном порядке.

В больницах, школах, поликлиниках и других объектах социальной инфраструктуры отопление могут дать и раньше начала отопительного сезона при необходимости.

Могут ли включить отопление в Москве в сентябре

Председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин заявил, что отопление могут включить по особому распоряжению властей города.

«Например, когда происходит резкая перемена погоды в сторону похолодания. И в этом случае руководство города может принять решение включить отопление раньше», — объяснил он.

Крохин отметил, что стандартный срок, когда тепло поступает в дома столицы, — конец сентября. Но последние несколько лет температура держалась на высокой отметке, поэтому во включении отопления не было необходимости.

«Отопление включат не раньше октября, так как сентябрь идет у нас выше нормы. Но в начале октября можно ожидать строго ниже 8 градусов по Цельсию в среднем за сутки. Это будет примерно числа 4-5», - рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Он добавил, что в целом по Москве система теплоснабжения едина, решение по включению тепла выносит руководство города при обсуждении этого вопроса с теплоснабжающей компанией.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая погода будет в Москве в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в выходные в Москве ожидается потепление. По его словам, оно продлится до 15 сентября.

«Классическое бабье лето придет в Москву 9 сентября, в субботу. Однако настоящий взлет температуры произойдёт в воскресенье: вероятность дождей снизится, и столбик термометра поднимется до 17–20 градусов тепла», — заявил он.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что на следующей неделе, с 11 по 17 сентября, в Москве ожидается теплая, сухая, почти летняя погода. По его словам, температурные значения будут выше климатической нормы на четыре-пять градусов. Это обусловлено влиянием пришедшего из Скандинавии антициклона.

«В воскресенье, 10 сентября, днем прогнозируется 20–22 градуса, а к середине недели температура повысится до 21–24 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Дождей не ожидается до четверга, поскольку в Москве будет высокое давление», — сказал метеоролог.

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