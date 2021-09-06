Названы условия, при которых в Москве включат отопление

Если в течение пяти дней среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов, то в городе включают отопление. Хотя бывали решения, когда тепло давали раньше этого срока. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин.

Например, когда происходит резкая перемена погоды в сторону похолодания. И в этом случае руководство города может принять решение включить отопление раньше, — рассказал эксперт.

Стандартный срок, когда тепло поступает в дома столицы — конец сентября. Однако последние несколько лет температура держалась на высокой отметке, поэтому во включении отопления не было смысла, сообщил специалист.

По его словам, первыми стандартно получают тепло социальные объекты. После этого оно поступает в квартиры москвичей. При этом есть такие дома, где отопление может быть включено по желанию жильцов. Зачастую это новостройки с собственными котельными, однако их очень мало и подобные случаи единичны.

Крохин отметил, что в целом по Москве система теплоснабжения едина и решение по включению тепла выносит руководство города при обсуждении этого вопроса с теплоснабжающей компанией.

Ранее стало известно, что в Москве 6 сентября будет облачно, местами пройдёт небольшой дождь. Днём температура в городе будет около +10–12 градусов, но ночью станет резко холодно.