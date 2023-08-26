Россиянам посоветовали, как сэкономить на коммунальных услугах Экономист Проданова: регулярная проверка счетов сократит затраты на оплату ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сэкономить на коммунальных услугах можно в том случае, если регулярно контролировать свои счета, заявила в интервью «Подмосковье сегодня» профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Она также призвала отключить все возможные услуги, которыми жильцы не пользуются.

Проводите регулярную проверку счетов за коммунальные услуги, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете, пользуйтесь всеми возможными льготами и субсидиями, которые предоставляет нам государство. По возможности, отключите все услуги, которыми не пользуетесь, — сказала профессор.

Она также призвала отремонтировать протекающие краны, использовать двойные кнопки слива унитазов и другие водосберегающие устройства. Кроме того, эксперт рекомендовала проверить теплоизоляцию дверей и окон и установить регулируемые батареи отопления.

Еще одна возможность для экономии — переход на энергосберегающие лампочки. По словам профессора Продановой, они потребляют в 5-10 раз меньше электроэнергии в сравнении со стандартными.

Ранее председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин рассказал, что жители многоквартирных домов имеют право на пересмотр размера платы за вывоз мусора, если они долго отсутствовали. Он подчеркнул, что в многоквартирных домах жильцы должны платить за жилищные услуги независимо от того, используют ли они в данный момент свое жилье.

Он также предупредил, что граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить за долги по ЖКУ. Крохин отметил, что такое решение принимается, если оплата не производилась в течение полугода. При этом гражданину должны предоставить другое помещение для проживания.