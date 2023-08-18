Юрист рассказал, как сэкономить на ЖКУ после отпуска Юрист Крохин заявил о праве на перерасчет платы за вывоз мусора после отпуска

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Жители многоквартирных домов имеют право на пересмотр размера платы за вывоз мусора, если они долго отсутствовали, сообщил в интервью радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин. Он подчеркнул, что в многоквартирных домах жильцы должны платить за жилищные услуги независимо от того, используют ли они в данный момент свое жилье.

Пересчет платы за содержание и текущий ремонт жилья в случае отсутствия жильца не предусмотрен. А вот коммунальные услуги должны рассчитываться исходя из показаний счетчиков. Если граждане уезжают и не пользуются услугами, то показания будут равны нулю, — уточнил юрист.

При этом Крохин отметил, что есть одна коммунальная услуга, для которой предусмотрен пересчет в случае долгого отсутствия жильца. Это вывоз мусора.

Единственное недавнее изменение законодательства — если граждане уезжают на отпуск на дачу или на море, они могут запросить перерасчет платы за вывоз твердых бытовых отходов, — сказал Крохин.

Он уточнил, что перерасчет возможен, если жилец отсутствовал дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление необходимо подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Юрист также предупредил, что управляющая компания может попросить документы, подтверждающие ваше отсутствие, такие как туристическая путевка или авиабилет.

Ранее директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин предупредил, что граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить за долги по ЖКУ. Он отметил, что такое решение принимается, если оплата не производилась в течение полугода. При этом гражданину должны предоставить другое помещение для проживания.