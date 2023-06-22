Названо условие, при котором могут выселить из квартиры Эксперт по недвижимости Крохин: из квартиры в социальном найме могут выселить за долги по ЖКУ

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить за долги по ЖКУ, предупредил председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что такое решение принимается, если оплата не производилась в течение полугода. При этом гражданину должны предоставить другое помещение для проживания.

Если квартира находится в социальном найме и гражданин в течение полугода не оплачивает жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины, то его могут выселить. <...> Человека выселяют не на улицу, ему должно быть предоставлено другое жилое помещение по нормам общежития, — пояснил эксперт.

Крохин уточнил, что в качестве уважительных причин суд может признать болезнь, наличие в составе семьи несовершеннолетних или инвалидов, а также тяжелые жизненные обстоятельства. Например, если человек ищет работу, зарегистрирован на бирже труда или проходит обучение после трудоустройства, ему могут предоставить возможность дальше проживать в квартире при долгах за ЖКУ. Эксперт добавил, что выселить собственника недвижимости практически невозможно.

В Минстрое РФ ранее заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги.