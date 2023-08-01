Россиянам рассказали, как предотвратить разрыв батареи отопления Стройэксперт Васильев: изолирование радиатора и плохая вода могут привести к его разрыву

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

При эксплуатации отопительных радиаторов нельзя перекрывать на них оба крана, так как это может привести к разрыву батареи, сообщил NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, в изолированном радиаторе происходит накопление газа, из-за чего систему начинает распирать. Схожие реакции в батарее могут происходить, если систему отопления заполняют водой из скважины.

Когда краны закрыты продолжительное время, газ скапливается и радиатор распирает, что впоследствии приводит к взрыву батареи. Нельзя наполнять систему отопления водой из скважины, если вы живете в частном доме. В составе такой воды присутствует известь и щелочь в большом количестве. В результате в батареях накапливается водород, который в один прекрасный момент может взорваться, — рассказал эксперт.

Он также рассказал, как оценить состояние радиаторов. Главным признаком износа являются протечки, возникающие из-за разрушения металла. Также протечка может указывать на засоры в системе.

Это в любой момент может привести к разгерметизации и разрыву. Также, если в отопительный сезон вы обнаружили, что одна из секций или весь радиатор холодный, то это явный признак, что батарея замусорена и может лопнуть, — заключил Васильев.

Ранее эксперт также рассказал о разнице между паркетом и ламинатом. По его словам, существуют виды ламината, способные прослужить 20–30 лет при бережной уборке и умеренном попадании солнечного света, но подобные стройматериалы по стоимости приближаются к паркету, который сам по себе гораздо более долговечный.