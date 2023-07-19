Строительный эксперт объяснил, чем паркет лучше ламината Строительный эксперт Васильев: для напольного покрытия лучше подходит паркет, он надежнее и долговечнее

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Строительный эксперт Федор Васильев заявил NEWS.ru, что в качестве напольного покрытия лучше выбрать паркет, а не ламинат, так как первый, по его мнению, долговечнее. Он объяснил, что поврежденные паркетные доски можно вновь покрыть лаком и восстановить цвет, в случае износа ламината, придется заменить вес пол.

Верхний слой ламината — это покрытая защитной пленкой бумага с напечатанным рисунком, а верхний слой паркета — это натуральный спил дерева. В случае повреждений и износа паркетные доски можно циклевать, вновь покрыть лаком, восстановить цвет. В случае с повреждением, вздутием, выгоранием цвета ламината, есть только один выход — заменить ламинат, — добавил Васильев.

По его словам, существуют виды ламината, способные прослужить 20-30 лет при бережной уборке и умеренном попадании солнечного света, но подобные стройматериалы по стоимости приближаются к паркету: это покрытые специальным защитным слоем особо прочные влагостойкие виды ламината 33-34 класса.

Однако постепенно и этот защитный слой изнашивается, если влага попадает в швы, это вызывает набухание. Кроме того, если в офисе или в квартире положить дешевый ламинат на тонкой стандартной подложке, то может возникнуть «эффект шумного пола». Особенно это будут ощущать соседи снизу. Даже если по такому полу кто-то пройдет сверху в домашних тапочках с твёрдой подошвой или в обычных шлёпках, будет ощущение, будто скачет табун лошадей, — рассказал собеседник.

Он добавил, что единственным видом паркета, практически неуязвимым к внешним повреждениям, является покрытие из торцевого среза дерева, но подобный товар очень дорогой и подойдет любителям средневековой эстетики.

Кроме того, для мытья поверхностей ламината и паркета нужно пользоваться только специальными средствами, потому что некоторые агрессивные вещества могут нанести вред материалу. Даже водой чаще раза в неделю нельзя мыть, а если и мыть водой, то только теплой при помощи мягкой тряпки или насадки, нельзя использовать порошки и щелочь, они попортят верхний слой, — подытожил Васильев.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал, что защитить свои инвестиции во время ремонта жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.