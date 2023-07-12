Юрист рассказал, как не стать обманутым строителями во время ремонта Юрист Русяев: чтобы не потерять деньги во время ремонта, записывайте на диктофон все разговоры со строителями

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Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru,что защитить свои инвестиции в ремонт жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.

Во время разговора об объемах и ценах, включите диктофон и обязательно предупредите об этом собеседника. Все содержание своих договоренностей проговорите под запись. Например, «в двух комнатах делаем натяжной потолок и вешаем две люстры, это будет стоить 28 тысяч, верно?» - «да, верно, сделаем за неделю». Фотографируем паспорт того, с кем договариваемся, — подчеркнул Русяев.

Он добавил, что любые суммы денег стоит передавать только под расписку или перечислять на карту только тем лицам, с кем заключается договор. По его словам, если злоумышленники обманут, то гражданину легче привлечь их к ответственности.

Первый путь: обратиться к юристу, подать в суд по имеющимся документам о переводах или расписках. Второй путь: заявление в правоохранительные органы, при наличии аудиозаписи ваши шансы на успех сильно возрастают, — подытожил Русяев.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что просроченные стройматериалы не только теряют свое качество, но и могут оказаться опасны при использовании. Так, монтажная пена и другие материалы в герметичных упаковках с истекшим сроком годности при неправильном хранении могут взорваться.