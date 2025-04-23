«Это было его кредо»: Сафронов о вкладе Церетели в сохранение академий Художник Сафронов заявил, что Церетели сохранил академии в России

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Никас Сафронов

Скульптор Зураб Церетели восстанавливал «исчезающие» академии, заявил заслуженный художник России Никас Сафронов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Кроме того, тот всегда был добр к окружающим, добавил он.

Никогда никому не завидовал, всегда всем помогал, и это было его кредо. В 90-х годах он взял академию, которая исчезала как вид вообще, и восстановил ее, — напомнил Сафронов.

Он подчеркнул, что речь идет об Академии художеств на улице Пречистенке, а также о Музее современного искусства. Сафронов считает, что Церетели сохранил прошлое, настоящее и будущее художественной культуры.

Также Сафронов заявил, что Церетели превзошел своими работами наследие Леонардо да Винчи. Он назвал своего коллегу великим художником. Сафронов напомнил, что имя Церетели с 1970-х годов никогда «не остывало». Его творчество вызывало споры, но он остался ведущим скульптором страны и сохранил свое наследие, добавил художник.

В свою очередь, народный художник РФ Николай Боровской заявил, что Церетели черпал бесконечную энергию из своей веры. По его словам, скульптор не был хмурым человеком и постоянно радовался жизни.