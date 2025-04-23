Художник Сафронов назвал гения, которого превзошел Церетели Художник Сафронов заявил, что Церетели превзошел Леонардо да Винчи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

Скульптор Зураб Церетели превзошел своими работами наследие Леонардо да Винчи, заявил народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Он назвал своего коллегу великим художником.

У Леонардо всего 12 картин, и они не все несовершенны, при этом у Зураба намного больше работ, которые останутся в истории, — считает Сафронов.

Он напомнил, что имя Церетели с 1970-х годов никогда «не остывало». Его творчество вызывало споры, но он остался ведущим скульптором страны и сохранил свое наследие, добавил Сафронов.

Прощание со скульптором проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Люди принесли на церемонию подсолнухи — это любимый цветок Церетели, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.

При этом скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля. Как подчеркнула советник руководителя музея Востока Татьяна Метакса, скончавшийся скульптор сам хотел быть похороненным в этой стране.

Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание с Церетели. Также венок отправил патриарх Кирилл. Народный художник РФ Николай Боровской в свою очередь заявил, что Церетели черпал бесконечную энергию из своей веры.