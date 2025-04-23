Народный художник РФ Николай Боровской заявил, что его коллега Зураб Церетели черпал бесконечную энергию из своей веры. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, скульптор не был хмурым человеком и постоянно радовался.
Он человек был верующий. И наверное, все-таки вот эта его теплота, любовь, это же не случайно все, это и продлевает как-то жизнь, — считает Боровской.
Ранее в храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором Зурабом Церетели. Люди принесли на церемонию подсолнухи. Это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.
О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Художник умер на 92-м году жизни в кругу семьи после продолжительной болезни.
Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание со скончавшимся скульптором. Также венок отправил патриарх Кирилл. Скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля.
Кроме того, с известным скульптором пришел проститься российский телеведущий Андрей Малахов. Журналист принес с собой букет белых цветов.