«Человек был верующий»: художник Боровской об источнике энергии Церетели Художник Боровской заявил, что Церетели черпал энергию из своей веры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

Народный художник РФ Николай Боровской заявил, что его коллега Зураб Церетели черпал бесконечную энергию из своей веры. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, скульптор не был хмурым человеком и постоянно радовался.

Он человек был верующий. И наверное, все-таки вот эта его теплота, любовь, это же не случайно все, это и продлевает как-то жизнь, — считает Боровской.

Ранее в храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором Зурабом Церетели. Люди принесли на церемонию подсолнухи. Это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Художник умер на 92-м году жизни в кругу семьи после продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание со скончавшимся скульптором. Также венок отправил патриарх Кирилл. Скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля.

Кроме того, с известным скульптором пришел проститься российский телеведущий Андрей Малахов. Журналист принес с собой букет белых цветов.