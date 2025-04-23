«Там, где он сам захотел»: Метакса раскрыла важное желание Церетели Советник главы Музея Востока Метакса: Церетели хотел быть похороненным в Грузии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

Скончавшийся скульптор Зураб Церетели сам хотел быть похороненным в Грузии, заявила советник руководителя Музея Востока Татьяна Метакса в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Народного художника РФ она назвала добрым и справедливым. По ее словам, он по-настоящему любил людей и природу.

Вообще, он известен прекрасно во всем мире, а похоронен будет там, где он сам захотел. Это его желание, — сказала Метакса.

Ранее в храме Христа Спасителя началось прощание с Церетели. Люди принесли на церемонию подсолнухи — это его любимый цветок, к образу которого он часто обращался в своем творчестве. При этом скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля.

На прощание с легендарным Церетели также пришли представители грузинской диаспоры. На месте заметили группу людей в национальной одежде.

Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание со скончавшимся скульптором. Также венок отправил патриарх Кирилл. Народный художник РФ Николай Боровской в свою очередь заявил, что Церетели черпал бесконечную энергию из своей веры. По его словам, скульптор не был хмурым человеком и постоянно радовался.