В храме Христа Спасителя началось прощание с Церетели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание со скульптором Зурабом Церетели

В храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором Зурабом Церетели, передает корреспондент NEWS.ru. Люди принесли на церемонию подсолнухи. Это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание со скончавшимся скульптором. Также венок отправил патриарх Кирилл. При этом скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля.

Близкий друг Церетели рассказал, что скульптор отличался трудолюбием и дружил с людьми разного поколения. Он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни, добавил он.

До этого искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов заявил, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность скульптора проявлялась в его делах и отношении к людям.