На прощании с Церетели заметили представителей грузинской диаспоры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

На прощание с легендарным скульптором Зурабом Церетели пришли представители грузинской диаспоры, передает корреспондент NEWS.ru. На месте заметили группу людей в национальной одежде.

Отмечается, что среди представителей диаспоры также были мужчины в официальных черных костюмах. Некоторые из прощавшихся принесли с собой цветы.

Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

На прощании со скульптором также заметили российского телеведущего Андрея Малахова. Он подходил к гробу с художником. Журналист не стал надевать черное, а пришел в сером костюме.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в день смерти Церетели. Глава государства назвал художника талантливым и открытым для добрых дел и начинаний. Российский лидер подчеркнул, что память о скульпторе навсегда останется в сердцах почитателей его дарования.