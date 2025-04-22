Путин выразил соболезнования родным и близким Церетели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося скульптора Зураба Церетели, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил, что деятель искусства был талантливым художником и открытым для добрых дел и начинаний. Президент добавил, что память о Церетели навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели, — говорится в сообщении.

О смерти Церетели ранее сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни. Помощник художника Сергей Шагулашвили заявил, что Церетели будет похоронен рядом с женой в Грузии в субботу, 26 апреля. По его словам, после прощания в Москве гражданская панихида состоится в Тбилиси.

Церетели родился в Тбилиси в 1934 году. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем учился во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.