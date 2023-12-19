Дворник в подъезде нашел змею, поймал и «заточил» в баклажку «360»: на юго-востоке Москвы в подъезде дворник нашел змею и вызвал спасателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Змею нашли в подъезде дома на улице Зарайская на юго-востоке Москвы, рептилия никому не причинила вред, сообщил «360» источник в экстренных службах. Первым ее обнаружил дворник и для безопасности окружающих поместил в емкость.

Вчера у подъезда поймали, она у меня в баклажке лежит, — сообщил работник.

По словам мужчины, инцидент произошел вечером 18 декабря. После поимки рептилии он позвонил в экстренные службы, чтобы специалисты проверили здание. Откуда зимой в подъезде взялась змея, пока не известно.

В начале декабря в одной из томских школ уборщица обнаружила свернувшуюся клубком 15-мантиметровую змею. Женщина увидела рептилию еще до прихода учеников на уроки. Сотрудники образовательного учреждения предположили, что рептилия может быть ядовитой, и обратились в местную санэпидемстанцию. Однако там им посоветовали живую находку «убить и выкинуть». Позднее все же подозрения не подтвердились — это оказался уж обыкновенный.

В Саратовской области нашли змеиное гнездо в многоэтажном доме, которое напугало жильцов. Здание 1960 года постройки уже давно находилось в аварийном состоянии, однако местные власти эту проблему игнорировали. Раньше в многоэтажке обитало много мышей, которые затем стали прикормом для рептилий. Сообщалось, что змеи завелись из-за сырости и теперь часто заползают даже в квартиры.

Ранее жители Москвы обнаружили в своей квартире змею. До этого семейная пара отдыхала в Таиланде и, предположительно, могла случайно привезти рептилию с собой в чемодане. Перепуганные москвичи нашли пресмыкающееся в комнате и сразу вызвали спасателей.