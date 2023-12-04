В российской школе нашли свернувшуюся в клубок 15-сантиметровую змею В томской школе уборщица обнаружила 15-сантиметровую змею

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Томске уборщица в школе во время утренней уборки обнаружила в фойе 15-сантиметровую змею, свернувшуюся в клубок, пишет Telegram-канал «Регион-70 Томск». Сотрудники учебного заведения предположили, что рептилия может быть ядовитой, и обратились в местную санэпидемстанцию. Там им посоветовали живую находку «убить и выкинуть».

Позднее подозрения не подтвердились — это оказался уж обыкновенный. Теперь учитель биологии сооружает для него временный террариум.

Кроме того, змеиное гнездо появилось в многоэтажном доме в Саратовской области и напугало жильцов. Здание 1960 года постройки уже давно находится в аварийном состоянии, однако местные власти эту проблему игнорируют. Раньше в многоэтажке обитало много мышей, которые затем стали прикормом для рептилий. Сообщалось, что змеи завелись из-за сырости и теперь часто заползают даже в квартиры. Одна из жительниц даже позволяет своему коту играть на полу с небольшим ужом.

Ранее жители Москвы обнаружили в своей квартире змею. До этого семейная пара отдыхала в Таиланде и, предположительно, могла случайно привезти рептилию с собой в чемодане. Перепуганные москвичи нашли пресмыкающееся в комнате и сразу вызвали спасателей.