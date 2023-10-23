Вернувшиеся из отпуска москвичи застали в квартире неожиданного «гостя» Mash: вернувшиеся из отпуска москвичи нашли в квартире змею

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Москвичи нашли змею в своей квартире в Строгино, сообщает Telegram-канал Mash. Семья на днях вернулась из Таиланда и, как предполагается, могла случайно привезти рептилию с собой в багаже.

Как пишет Mash, пара вернулась из отпуска на минувших выходных, вещи сразу разобрали и ничего странного не обнаружили, однако уже утром в понедельник, 23 октября, на гарнитуре неожиданно появилась зеленая змея в черную полоску. Перепуганные путешественники закрыли незваного гостя в комнате и вызвали спасателей, отмечает канал.

Ранее жители района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы наткнулись в своей квартире на желтую тридцатисантиметровую змею. Ее нашли в квартире на бульваре Генерала Карбышева. Специальные службы изловили змею и поместили в контейнер.

В сентябре змею в своей квартире также нашла жительница города Бронницы Московской области. Полуметровая рептилия пробралась в ванную комнату. Как именно это произошло — не уточняется. Женщине пришлось обратиться в экстренные службы. Приехавшие к ней спасатели поймали змею при помощи палки с крючком и поместили в стеклянную банку. Позже змею передали местному зоомагазину.