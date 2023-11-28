Змеиное гнездо держит в страхе жителей российского города Mash: змеиное гнездо напугало жителей дома в Саратовской области

Фото: David & Micha Sheldon/Global Look Press

Змеиное гнездо появилось в многоэтажном доме в Саратовской области и напугало жильцов, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, здание 1960 года постройки уже давно находится в аварийном состоянии, однако местные власти эту проблему игнорируют.

Как передает канал, раньше в многоэтажке обитало много мышей, которые затем стали прикормом для змей. Отмечается, что пресмыкающиеся завелись из-за сырости и теперь часто заползают в квартиры. Одна из жительниц поделилась видео, на котором небольшой уж ползает по паркету и играет с котом. После недавнего обращения жильцов в Народный фронт в дом пришли сотрудники санэпидемстанции. Чем закончилась проверка специалистов, пока неизвестно.

Ранее жители Москвы обнаружили в своей квартире змею. До этого семейная пара отдыхала в Таиланде и, предположительно, могла случайно привезти рептилию в собой в чемодане. Перепуганные москвичи нашли пресмыкающееся в комнате и сразу вызвали спасателей.

Жители Красноярского края ранее массово пожаловались на нападение крыс. За один месяц Роспотребнадзор зафиксировал 10 подобных инцидентов с грызунами. В частности, крысы атакуют детей возле мусорных контейнеров.