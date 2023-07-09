Число госпитализированных после ДТП на севере Москвы выросло Число госпитализированных после ДТП на севере Москвы выросло до шести, включая ребенка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Количество госпитализированных в результате ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве увеличилось до шести человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Среди них — ребенок.

Были госпитализированы шесть человек, еще шестерым помощь оказана на месте, — сказал собеседник агентства.

Движение в районе ДТП в сторону центра затруднено. Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек.

Ранее сообщалось, что авария случилась на Ленинградском шоссе в районе дома 112/1. Автобус столкнулся с грузовиком.

В Краснодарском крае накануне попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек и еще семеро получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в проезжавших в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.

До этого в Челябинске маршрутный автобус с людьми перевернулся после столкновения с КамАЗом. Пострадали девять человек, включая одного ребенка. Шесть из них были госпитализированы, еще троим оказали медицинскую помощь на месте.