Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с КамАЗом в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске маршрутка с людьми перевернулась после столкновения с КамАЗом, передает РЕН ТВ со ссылкой на Госавтоинспекцию региональной столицы. По предварительным данным от Минздрава регионе, пострадали девять человек, включая одного ребенка. Шесть человек были госпитализированы, еще трое пострадавших получили медпомощь на месте.

На месте аварии работали восемь бригад скорой медицинской помощи. Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска. Трое пострадавших после оказания помощи сотрудниками СМП отказались от госпитализации, — сообщили в Минздраве.

«Вечерний Челябинск» со ссылкой на ГИБДД сообщает, что ДТП случилось примерно в шесть часов вечера. 38-летний водитель КамАЗа столкнулся с автобусом Ford под управлением 61-летнего водителя. Маршрутка после этого влетела в электроопору. Все обстоятельства аварии выясняются.

Сообщество «Где ДПС Челябинск» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на очевидцев пишет, что у одной из пассажирок подозрение на перелом ребер. Она не могла нормально дышать после аварии. Два человека после аварии потеряли сознание.

Ранее в Москве на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и двух грузовых автомобилей. Легковое авто резко остановилось посреди дороги, в него врезался шедший следом грузовик, а в последний влетела еще одна грузовая машина.