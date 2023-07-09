Автобус попал в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие В результате столкновения грузовика с автобусом в Москве пострадали 12 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, передает ТАСС со ссылкой на представителя в экстренных службах. В результате 12 человек получили травмы.

На Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика. Пострадали 12 человек, — заявил источник агентства.

Как уточнили в Telegram-канале РЕН-ТВ, двое человек госпитализированы, десять — получили медицинскую помощь на месте.

В Краснодарском крае накануне попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек и еще семеро получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в проезжавших в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.

4 июня в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий многоместный автомобиль, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей. Никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.