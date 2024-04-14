«Барическая пила» ожидается в Москве на следующей неделе Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «барической пиле» на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на следующей неделе ожидается «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления), которая окажет сильное негативное воздействие на метеозависимых людей, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, атмосферное давление будет колебаться на уровне от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

При этом ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления — настоящая «барическая пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей, — написал Тишковец.

Синоптик добавил, что за четверо суток на российскую столицу обрушится месячная норма осадков. Самые сильные ливни пройдут в ночь на понедельник, вечером в четверг и ночью-утром пятницы. По словам Тишковца, также есть вероятность, что вместе с дождем пойдет мокрый снег.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что жителей и гостей Москвы ждет похолодание на следующей неделе. Он уточнил, что 15 апреля в столицу также придет мощный ветер — до 18 метров в секунду. Температура опустится до 10–15 градусов тепла днем, от 3 до 7 градусов тепла — ночью. В течение недели в столице будет преобладать облачная погода.