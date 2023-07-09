Экс-соперник Махачева сделал уверенный шаг к реваншу Волкановски защитил титул чемпиона UFC, отправив Родригеса в нокаут

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски в пятый раз защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе, победив Яира Родригеса из Мексики, следует из результатов, опубликованных на сайте лиги. Спортсмен провел 28 боев, из которых потерпел поражение только в двух — один из них был с россиянином Исламом Махачевым.

Ночью в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 290, ключевым событием которого стал поединок Волкановски и Родригеса. Австралиец победил мексиканца техническим нокаутом в третьем раунде и закрепил титул чемпиона.

В феврале российский боец Махачев встретился с Волкановски в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 284. Спортсмен из РФ победил единогласным решением судей. Бои проходили в Перте (Австралия).

После этого Махачева обвинили в подкупе судей, которые обслуживали его поединок с чемпионом полулегкого дивизиона Волкановски. Резонансное заявление сделал действующий боец организации Брайс Митчелл.

Весной российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над представителем Молдавии Александром Романовым в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе. Это вторая подряд победа россиянина в рамках чемпионата.