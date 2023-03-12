Российский боец Волков второй раз подряд победил на UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал победу над представителем Молдавии Александром Романовым в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Бой прошел в ночь на воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе на турнире UFC Vegas 71. Это вторая подряд победа россиянина в рамках чемпионата, сообщает ТАСС.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Предыдущий бой Волкова состоялся 4 июня 2022 года на турнире UFC Vegas 56. Тогда россиянин одолел суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Александру Волкову 34 года. Он провел на турнирах ММА 46 поединков, в которых одержал 36 побед против 10 поражений.

Александру Романову 32 года и это его второе поражение в рамках турниров ММА против 16 побед. Ранее молдаванин проиграл представителю Польши Марчину Тыбуре.

В феврале в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 284 российский боец Ислам Махачев встретился с австралийцем Александром Волкановски. Спортсмен из РФ победил единогласным решением судей. Бои проходили в Перте (Австралия).

До этого Ислам Махачев выиграл у бразильца Чарльза Оливейры в главном бою турнира UFC 280. Бой был титульным, чемпионом в легком весе до поединка был бразилец.