Чайковский вместо гимна и псевдоженщины: как прошел ЧМ по боксу с Россией Мировое первенство среди женщин завершилось в Нью-Дели

Фото: Евгений Пахомов/ТАСС

Российские болельщики во время боя Анастасии Демурчян (Россия)

В Нью-Дели завершился чемпионат мира по боксу среди женщин, и впервые за четыре года российские спортсмены там выступали под своим флагом и гимном. В октябре 2022-го Международная ассоциация бокса (IBA) в лице ее руководителя Умара Кремлёва приняла решение снять санкции с российских спортсменов. Инициатива IBA оказалась не по душе многим странам — это спровоцировало целый ряд скандалов. Об этом и других итогах прошедшего турнира — в материале NEWS.ru.

Какие страны бойкотировали чемпионат мира

У IBA, и так погрязшей в долгах, возникли новые трудности: Международный олимпийский комитет отказывается принимать соревнования под эгидой ассоциации как квалификационные к Олимпиаде-2024, а федерации многих стран бойкотируют турниры, на которых Россия выступает под своим флагом.

В Нью-Дели не явились представительницы более чем десятка стран. Первыми бойкот объявили представители Федерации бокса США, а затем эту акцию поддержали Чехия, Англия, Канада, Ирландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Польша и Украина.

А кто хотел участвовать, но ее не пустили?

Но и без этого турнир запомнился как скандальный. Спортсменка из Нидерландов Меган дер Клер приехала, несмотря на бойкот страны, а представительницу Косово Доньету Садику не пустили из-за того, что Индия не признает эту территорию независимым государством. Бронзовый призёр предыдущего ЧМ с удивлением восприняла тот факт, что турнир снова принимает недружественное ее стране государство.

Фото: Социальные сети Доньета Садика

«Я не знаю, почему IBA разрешила Индии организовать этот чемпионат, зная, что эта страна не позволяла мне участвовать в нем в прошлом. Это третий раз, когда правительство Индии не разрешает мне участвовать в чемпионате мира по боксу. Я очень разочарована, так как усердно тренировалась и была очень мотивирована, чтобы завоевать медаль», — негодовала Садика, которую поддержала сама президент Косово Вьоса Османи. Она назвала недопуск спортсменки нарушением международных стандартов.

Ждали российский гимн, но заиграл Чайковский

Два года подряд российские спортсмены были вынуждены слушать отрывок из 1-го концерта Петра Чайковского вместо национального гимна. Мелодия использовалась на Олимпиадах в Токио-2020 и Пекине-2022, куда россиян допустили под нейтральным флагом. ЧМ по боксу в Индии стал первым крупным международным турниром за четыре года, в котором спортсмены из России смогли

выступить с национальным флагом и гимном. Но даже тут не обошлось без инцидента.

Церемонию награждения Анастасии Демурчян, единственной чемпионки мира из России на турнире, пришлось проводить дважды. В первый раз прозвучал Чайковский, ошеломивший болельщиков, которые на протяжении нескольких минут пытались заглушить его пением национального гимна. Организаторы признали оплошность и принесли извинения, проведя повторную церемонию уже под музыку Александра Александрова.

Фото: Евгений Пахомов/ТАСС Анастасия Демурчян

Но настроение было испорчено: главный тренер сборной России Альберт Муталибов назвал случившееся «недоразумением» и понадеялся, что это вышло случайно, а IBA пообещала провести расследование.

Между тем Россия заняла третье место в медальном зачете ЧМ-2023. Демурчян стала единственной золотой медалисткой, в активе российской команды также есть серебро (Наталья Сычугова) и бронза (Диана Пятак). Абсолютными триумфаторами соревнований стали хозяйки ЧМ сборная Индии (четыре золота), второе место у Китая (три золота, одно серебро и три бронзы).

Неправильные ДНК-тесты

Мега-скандал разгорелся уже в последние дни чемпионата мира. С турнира выгнали несколько спортсменок, которые оказались «очень сильными». Имане Хелиф из Алжира и Линь Ю-тин из китайского Тайбэя были дисквалифицированы за несоответствие критериям допуска. 23-летней алжирке объяснили, что ее «характеристики» не позволяют ей драться с женщинами. Сама она назвала себя «жертвой заговора».

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press Имане Хелиф

Хелиф категорически отвергла обвинения, в Олимпийском комитете Алжира ей пообещали психологическую поддержку и помощь в подготовке к квалификационному олимпийскому турниру. Он, кстати, пройдет без участия IBA.

Как Кремлёв воюет с МОК

Членство IBA в МОК было приостановлено в 2019 году — из-за финансовых проблем и неоднозначного руководства во главе. Отношения ухудшились и после назначения главой IBA Кремлёва, экс-генсека Федерации бокса России. У МОК по-прежнему есть опасения, связанные с управлением любительского бокса, финансовой прозрачностью и устойчивостью, а также вопросы вызывает честность процессов судейства в IBA. Решение о допуске России и Белоруссии ситуацию усугубило еще сильнее.

МОК уже четыре года сам проводит квалификационные турниры по боксу к Олимпиадам, но есть риск, что в Лос-Анджелесе-2028 бокс будет вовсе исключен из программы соревнований.

Кремлёв заявил, что МОК «не имеет права диктовать, как жить». Сначала босс IBA заявил, что и мужской, и женский ЧМ-2023 будут засчитаны как отборочные к Олимпиаде в Париже, вопреки правилам МОК. А затем пригрозил судебным иском против комитета за приглашение его официальных лиц на квалификационные турниры под эгидой МОК.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Умар Кремлев

IBA направила открытое письмо президенту МОК Томасу Баху и исполнительному совету, в котором выразила «глубокую озабоченность по поводу основных принципов управления, беспристрастности и прозрачности МОК». При этом IBA пригрозила дисциплинарными мерами тем, кто примет участие в турнирах от МОК — судьям, рефери и прочему персоналу.



В самом МОК пока никак не комментировали слова Кремлёва. Но вряд ли противостояние Международной боксерской ассоциации и всего Международного олимпийского комитета может окончиться для IBA чем-то хорошим. Слухи об исключении бокса из олимпийской программы ходят давно, и это именно тот результат, к которому может привести война с главной спортивной организацией мира.