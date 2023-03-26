На женском чемпионате мира по боксу попытались выступить мужчины IBA исключила из чемпионата мира спортсменов, выдававших себя за женщин

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Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) исключило из списка участников женского чемпионата мира спортсменов, пытавшихся выдавать себя за женщин. Об этом сообщил ТАСС президент ассоциации Умар Кремлев. По его словам, обман удалось выявить при помощи ДНК-тестов.

По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований, - объяснил Кремлев.

Женский чемпионат мира по боксу проходит в эти дни в индийском Нью-Дели. Он завершится 26 марта.

Умар Кремлёв является руководителем IBA с декабря 2020 года. Ранее он занимал аналогичную должность в Федерации бокса России.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по боксу не будет выступать на чемпионатах мира среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, которые будут участвовать под флагами своих стран. Таким образом, Украина присоединилась к девяти странам, которые уже объявили о бойкоте чемпионата. Среди них США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.