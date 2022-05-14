Умар Кремлёв переизбран президентом Международной ассоциации бокса

Умар Кремлёв / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв переизбран на новый срок по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле. Об этом сообщается на официальном сайте IBA. Россиянин был единственным кандидатом на выборах.

Как информирует организация, в ближайшее время также последуют выборы в составы Совета директоров IBA и различных комитетов.

Кандидатура Кремлёва была единственной на прошедших выборах в субботу. Его соперником должен был стать Борис ван дер Фёрст из Нидерландов, однако его заявка была признана недействительной из-за участия голландца в другой международной боксёрской организации.

Кремлёв является руководителем IBA с декабря 2020 года. Ранее он занимал аналогичную должность в Федерации бокса России.