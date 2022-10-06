IBA вернула российских боксеров. Теперь МОК уничтожит IBA? Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, что будет дальше?

Фото: Fernando Lavoz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, проголосовав за отмену предыдущего решения. NEWS.ru рассказывает, как это стало возможно и какие могут быть последствиям этого решения.

Наши позиции

С 2020 года главой IBA является россиянин Умар Кремлёв. Уникальность его статуса в организации заключается в том, что при нем практически полностью прекратились судейские скандалы на международном уровне, а также были решены чудовищные финансовые проблемы, созданные при деятельности одного из его предшественников — китайца У Чин-Ку.

Работа команды Кремлёва за прошедшие два года оказалась настолько успешной, что он был переизбран на свой пост в середине мая этого года. В период, когда антироссийские санкции палили как крейсер «Аврора» в 1917 году.

Естественно, такая «несправедливость» не осталась незамеченной США. Американцы обвинили чиновника в нарушениях, которые были допущены при выборах. Заявка его конкурента Бориса ван дер Ферста была признана недействительной из-за нарушений правил IBA (участие в другой международной боксерской организации).

Однако в конце сентября временная комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU) сняла обвинения с главы Международной ассоциации бокса. Через несколько дней внеочередной конгресс IBA вновь проголосовал за Кремлёва, подтвердив его статус.

Мы возвращаемся?

Одним из первых сообщений Умара Назаровича после очередной победы на выборах стало то, что он намерен вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Мало кто ожидал, что он окажется настолько решительным в своих намерениях.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Умар Кремлёв

Уже 5 октября IBA выступила с заявлением о допуске боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Таким образом, россияне пропустили только два крупных турнира: чемпионат Европы среди мужчин и чемпионат мира среди женщин.

IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой, — говорится в заявлении ассоциации.

Фактически это означает, что россияне будут выступать в полноценном статусе — с флагом России и гимном страны в случае победы. По словам источников в Федерации бокса России (ФБР), гарантий пока нет, но, скорее всего, именно об этом и идет речь.

Поэтому юридически с сегодняшнего дня, а фактически со следующего года российские боксеры будут выступать без всяких ограничений, которые были наложены в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Рано радоваться

При этом в начале сентября прошла информация, что МОК не включил бокс в предварительную программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Само по себе это решение не означает полное исключение бокса из Олимпиады, но такая угроза существует.

Своим поступком МОК попытался оказать давление на боксерское сообщество перед перевыборами президента IBA, пытаясь убрать «неугодного» кандидата. Но в итоге МОК не только не убрал Кремлёва, но и получил звонкую пощечину в виде допуска российских спортсменов.

Наконец-то международными федерациями начали приниматься правильные решения. Других решений и не должно быть. Мы надеемся, что примеру IBA последуют другие федерации. Многие ждали, когда кто-то выступит пионером, — сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищёв MMA.metaratings.ru.

Однако радость Свищёва запросто может оказаться преждевременной, потому что такого сильного лобби у России нет в других международных спортивных организациях. Этими опасениями поделился бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев.

Пока мировые ассоциации и федерации смотрят в рот мировому гегемону, США, ситуация не переломится, — сказал Валуев MMA.metaratings.ru.

Да и не факт, что российские боксеры смогут принять участие в ближайших турнирах ввиду частичной мобилизации. Спортсменам сейчас не рекомендовано выезжать за пределы Российской Федерации Министерством спорта. Однако сборной России по боксу могут пойти навстречу, учитывая глобальность данной победы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К сожалению, теперь оппоненты России могут попытаться не только исключить бокс из олимпийской программы, но и разрушить саму непокорную Международную ассоциацию бокса, в противовес которой могут создать «альтернативную» организацию со всеми санкциями и запретами. Но пока будем радоваться первой победе, которая послужит сигналом для остальных.