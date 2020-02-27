https://static.news.ru/photo/a9abb200-5967-11ea-9e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) принял решение провести мужской чемпионат мира в 2021 году в сербском Белграде.

Об этом решении было объявлено в ходе встречи между президентом Сербии Александром Вучичем, исполняющим обязанности главы AIBA Мохамедом Мустасаном и генеральным секретарём Федерации бокса России, членом исполкома AIBA Умаром Кремлёвым.

По словам Кремлёва, сербская сторона с радостью восприняла решение исполкома AIBA провести в Белграде мужской чемпионат мира, который состоится в октябре, и намерена организовать лучший турнир в истории.

Кроме того, Вучичу был представлен проект для строительства в Белграде Центра Прогресса бокса, и сербская сторона с радостью заинтересовалась в этом предложении.

Таким образом, очередной Центр Прогресса бокса будет простроен и в Сербии, — сказал Кремлёв, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее члены исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) приняли решение доверить РФ право проведения командного Кубка мира в 2020 году, писал NEWS.ru.