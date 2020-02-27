Исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) принял решение провести мужской чемпионат мира в 2021 году в сербском Белграде.
Об этом решении было объявлено в ходе встречи между президентом Сербии Александром Вучичем, исполняющим обязанности главы AIBA Мохамедом Мустасаном и генеральным секретарём Федерации бокса России, членом исполкома AIBA Умаром Кремлёвым.
По словам Кремлёва, сербская сторона с радостью восприняла решение исполкома AIBA провести в Белграде мужской чемпионат мира, который состоится в октябре, и намерена организовать лучший турнир в истории.
Кроме того, Вучичу был представлен проект для строительства в Белграде Центра Прогресса бокса, и сербская сторона с радостью заинтересовалась в этом предложении.
Таким образом, очередной Центр Прогресса бокса будет простроен и в Сербии, — сказал Кремлёв, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.
Ранее члены исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) приняли решение доверить РФ право проведения командного Кубка мира в 2020 году, писал NEWS.ru.
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