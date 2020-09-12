Бывший соперник Сергея Ковалёва Ярд нокаутировал Спелмана в Лондоне

https://static.news.ru/photo/6c086ba6-f54c-11ea-a305-fa163e074e61_660.jpg Энтони Ярд (справа) Фото: Steven Paston/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший соперник Сергея Ковалёва британец Энтони Ярд (20-1, 19 КО) одержал вторую подряд победу после поражения в титульном бою от россиянина на турнире в Лондоне, нокаутировав соотечественника Дека Спелмана (16-5, 8 КО).

Ярд неспешно начал поединок, прощупывая соперника джебом, а Спелман пережидал атаки соперника и старался отвечать с дистанции. Постепенно Ярд начал подключать мощные одиночные удары с правой и пытался выманить на себя оппонента. К середине боя Спелман стал пропускать больше ощутимых ударов, но Ярд не форсировал события и показал готовность к долгому бою. В конце шестого раунда Спелман опустился на колено после тяжёлого правого бокового и не смог продолжить бой.

Соглавный поединок этого вечера между британскими средневесами Марком Хеффроном и непобеждённым Дензелом Бентли завершился вничью.

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