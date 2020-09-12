Скавинский победил Атрохова на турнире RCC в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге прошёл турнир по профессиональному боксу, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера непобеждённый российский боксёр украинского происхождения, выступающий в первом среднем весе Эдуард Скавинский (13-0, 7 КО) победил белоруса Дмитрия Атрохова (16-8, 7 КО)..

Скавинский в первых раундах постепенно приноровился к сопернику-левше, успешно сокращал дистанцию и активно работал по корпусу. Постепенно Эдуард начал переводить атаки на голову и пробивать больше серий, в то время как его соперник был вынужден уходить в глухую оборону, прижимаясь к канатам. Атрохов первым начал уставать и к середине боя стал пропускать больше ударов, но россиянин не форсировал события. Главной проблемой Скавинского стало рассечение под правым глазом.

В заключительных раундах Атрохов лишь временами взрывался в контратаках, но Скавинский так и не сумел долгое время его потрясти и лишь в последнем раунде провёл успешную комбинацию, но этого было недостаточно для досрочного завершения боя. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу россиянину со счётом 97:93, 98:92 и 96:94.

Соглавным событием турнира стал бой в полусреднем весе, в котором украинец Зоравор Петросян победил техническим нокаутом в четвёртом раунде россиянина Евгения Вазема.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец ММА Фил Дэвис победил по очкам бразильца Лиото Мачиду и стал претендентом на титул Bellator в полутяжёлом весе.